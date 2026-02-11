Tumori, la scoperta rivoluzionaria: "Inibire la proteina Bace 2" per combatterli

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. "La proteina Bace 2 agisce come una sorta di forbice molecolare, controllando quanti trasportatori lipidici, sia del colesterolo sia degli acidi grassi, rimangono attivi sulla superficie cellulare. Tale meccanismo impedisce l'accumulo lipidico eccessivo che sarebbe tossico per le cellule tumorali. Abbiamo scoperto che tra i bersagli di Bace 2 ci sono proprio i principali trasportatori lipidici", fa sapere Angela Bachi , direttrice del laboratorio di proteomica funzionale dell'Istituto di oncologia molecolare di Fondazione Airc e responsabile dell'unità di Proteomica & Metabolomica di Cogentech.

"Quando abbiamo inibito Bace 2 sia geneticamente che farmacologicamente abbiamo osservato un accumulo dei trasportatori sulla membrana cellulare e un conseguente sovraccarico di colesterolo e acidi grassi. L'eccesso di grassi ha mandato le cellule tumorali in crisi. Sovraccaricate di questi depositi di goccioline lipidiche, hanno attivato meccanismi di emergenza per degradare i grassi in eccesso. Tuttavia questo processo è diventato presto tossico, portandole alla morte", le fa eco la ricercatrice e prima autrice dello studio Vittoria Matafora. Insomma, "questa funzione - conclude Bachi - rappresenta una vulnerabilità che potrebbe essere sfruttata a fini terapeutici".