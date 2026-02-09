Tumori, 4 su 10 sono evitabili: i due errori che ti condannano

Quattro tumori su dieci sono evitabili… non è uno slogan da ciarlatani che vendono false speranze in tv, proprio no, bensì un fatto dimostrabile dall’OMS. Il nuovo report dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), infatti, è un terremoto: “Quasi quattro casi su dieci potrebbero essere evitati, grazie a scelte quotidiane diverse, invece di correre verso il baratro di stili di vita dannosi”.



Il dato, nitido e impietoso, dice che nel 2022 circa il 37% dei tumori diagnosticati dipende da fattori modificabili e non da misteriosi complotti genetici. E non parliamo di quisquilie, ma di oltre 2,6 milioni di casi prevenibili in tutto il mondo. Cosa ci dicono gli scienziati? Che le cause ci sono, sono note e soprattutto “modificabili”. Tra queste spiccano due abitudini che hanno la forza di un macigno sulla salute: il fumo e il consumo di alcol. La ricerca è senza mezzi termini: “Il fumo di tabacco è la principale causa prevedibile di cancro, responsabile a livello mondiale del 15% di tutti i nuovi casi accertati”. E subito dopo c’è l’alcol, con un ruolo significativo nel favorire la malattia.