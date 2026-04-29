Rocchi, "peggio di così non si può": Luca Toni, parole pesantissime

Non bastava il mancato Mondiale raggiunto e il rischio commissariamento in Figc, di mezzo c’è anche il caso arbitri che fa parlare. Anche Luca Toni, l’ex bomber di Juve, Palermo, Bayer e Fiorentina, è intervenuto a riguardo nell’ultima puntata di Cose Scomode, facendo alcune considerazioni sull'ennesimo scandalo arbitrale che ha colpito il nostro calcio: "Se dopo la mancata qualificazione al Mondiale avevamo toccato il fondo, con questa nuova vicenda vuol dire che proprio non va bene niente — ha detto — Il problema non è Gravina (ex presidente della Figc, ndr), ma il sistema dietro di lui. Non so dove andremo a finire, ma serve ripartire. Peggio di così non si può fare: se non riusciamo a ripartire ora, dopo tutto quello che è successo, non ci riusciamo più".

Sull’Inter, riguardo a Cristian Chivu — vicino al primo titolo da allenatore con i nerazzurri — “voleva cambiare tutto in questa Inter all'inizio, poi ha visto che non riusciva a cambiare tutto perché non gli han preso certi giocatori e allora ha preso in mano la situazione — ha proseguito l’ex attaccante — Secondo me ha ricompattato il gruppo dopo che c'era stato il litigio tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez e poi dopo è venuta fuori la forza di questa Inter, però secondo me è stato fondamentale Chivu".