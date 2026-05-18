Ipertensione arteriosa come riconoscerla: ecco i valori di allarme

Ogni giorno il cuore lavora senza sosta per pompare il sangue in tutto il corpo. Durante questo processo il sangue esercita una forza sulle pareti delle arterie, chiamata pressione arteriosa, un importante indicatore della salute cardiovascolare. La pressione viene espressa attraverso due valori: la pressione sistolica o “massima”, che si registra quando il cuore si contrae, e la pressione diastolica o “minima”, che corrisponde al momento di rilassamento del cuore tra un battito e l’altro.

Per misurare correttamente la pressione è importante scegliere momenti della giornata in cui il corpo è in condizioni di riposo. Gli orari migliori sono generalmente la mattina, poco dopo il risveglio e prima di colazione, e la sera prima di cena o di andare a dormire. Prima della misurazione è consigliabile restare seduti e rilassati per alcuni minuti, evitando caffè, fumo o attività fisica intensa. Quando i valori della pressione rimangono costantemente elevati si parla di ipertensione arteriosa, una condizione molto diffusa che aumenta il rischio di infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari. L’ipertensione viene spesso definita “killer silenzioso” perché può non dare sintomi evidenti per molti anni.