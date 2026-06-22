Cervello, ecco come farlo tornare giovane: ippocamo e memoria, gli esercizi

Una passeggiata veloce, una pedalata o un’attività aerobica praticata con regolarità potrebbero fare molto più che mantenere in forma il corpo: potrebbero contribuire a ringiovanire il cervello. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), che ha dimostrato come l’esercizio aerobico sia in grado di aumentare il volume dell’ippocampo, una delle aree cerebrali più importanti per la memoria. Con l’avanzare dell’età, infatti, l’ippocampo tende naturalmente a ridursi di dimensioni. Questo processo è associato a un progressivo declino delle capacità mnemoniche e a un aumento del rischio di sviluppare forme di demenza. Da anni gli scienziati cercano strategie efficaci per rallentare questo fenomeno e preservare la salute cerebrale.

La ricerca ha coinvolto 120 anziani senza demenza, suddivisi in due gruppi. Il primo ha seguito per un anno un programma di attività aerobica moderata tre volte alla settimana, mentre il secondo ha svolto esercizi di stretching e tonificazione. I partecipanti sono stati sottoposti a risonanza magnetica all’inizio dello studio, dopo sei mesi e al termine dell’intervento. I risultati hanno sorpreso gli stessi ricercatori. Dopo dodici mesi, il gruppo che aveva praticato esercizio aerobico ha registrato un aumento del volume dell’ippocampo di circa il 2%. Può sembrare una variazione minima, ma secondo gli autori equivale a recuperare da uno a due anni di perdita cerebrale legata all’invecchiamento. Al contrario, nei soggetti che avevano svolto soltanto attività di stretching il volume dell’ippocampo ha continuato a diminuire.

Ma non è tutto. L’aumento delle dimensioni dell’ippocampo è stato accompagnato da un miglioramento della memoria spaziale, cioè la capacità di orientarsi e ricordare percorsi, luoghi e posizioni degli oggetti. Una funzione essenziale nella vita quotidiana e spesso tra le prime a deteriorarsi con l’età. Gli studiosi hanno inoltre osservato un incremento dei livelli di BDNF, una proteina spesso definita “fertilizzante del cervello”. Questa sostanza favorisce la sopravvivenza dei neuroni e la formazione di nuove connessioni nervose, contribuendo ai processi di apprendimento e memoria. L’associazione tra livelli più elevati di BDNF e aumento del volume dell’ippocampo suggerisce che l’attività fisica possa stimolare veri e propri meccanismi di plasticità cerebrale.

Lo studio rafforza un concetto che negli ultimi anni ha trovato sempre più conferme: il movimento non è soltanto un alleato del cuore, dei muscoli e del metabolismo, ma rappresenta anche una delle strategie più efficaci per proteggere il cervello. A differenza di molti interventi farmacologici, l’esercizio fisico è accessibile, poco costoso e privo di effetti collaterali significativi. Il messaggio che emerge dalla ricerca pubblicata su PNAS è chiaro: non è mai troppo tardi per iniziare a muoversi. Anche in età avanzata, una regolare attività aerobica può contribuire a mantenere la mente più giovane, preservare la memoria e contrastare alcuni degli effetti dell’invecchiamento cerebrale. In un’epoca in cui l’aspettativa di vita continua ad aumentare, investire qualche ora alla settimana in una camminata sostenuta potrebbe rivelarsi uno dei migliori “farmaci” a disposizione per la salute del nostro cervello.