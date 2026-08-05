Parma sotto-choc, torna la sifilide: ecco il numero dei contagi

La sifilide non è solo un problema del passato. Le malattie sessualmente trasmissibili stanno infatti tornando a diffondersi. A Parma, nel 2025, sono state registrate ben 96 diagnosi delle principali infezioni sessualmente trasmissibili, e nei soli primi sei mesi del 2026 i casi sono già 94. "Un andamento che rispecchia quello nazionale e conferma la necessità di rafforzare prevenzione, informazione e diagnosi precoce - si legge in una nota - Per rispondere a questa esigenza, le Aziende sanitarie di Parma hanno attivato due anni fa un ambulatorio specialistico dedicato, dove da allora sono state visitate 670 persone: pensato soprattutto per i giovani con accesso semplice, rapido, nel pieno rispetto della riservatezza. Qui è possibile ricevere consulenze specialistiche, effettuare visite e prelievi per gli screening e, soprattutto, ottenere indicazioni personalizzate in base ai propri comportamenti e ai fattori di rischio".

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A preoccupare maggiormente è la sifilide, appunto, una malattia che molti consideravano ormai scomparsa. In realtà anche a Parma ha raddoppiato le diagnosi (28 casi nel 2025 e già 27 nei primi sei mesi del 2026) e che, nei casi non diagnosticati in tempo, può provocare conseguenze gravi. Mentre nell'ultimo anno, il reparto di Malattie infettive del Maggiore ha ricoverato due casi di sifilide oculare, una forma avanzata non riscontrata da tanto tempo.

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