Alzheimer, il ruolo della madre: cosa emerge dagli studi

Da anni la ricerca osserva che, tra le persone con una storia familiare di Alzheimer, la malattia è più spesso presente nella madre che nel padre. Questo non significa che l'Alzheimer venga ereditato per via materna né che chi ha una madre malata sia destinato a svilupparlo, ma suggerisce l'esistenza di fattori biologici che meritano di essere approfonditi. Per questo gli studi più recenti analizzano non solo la comparsa dei sintomi, ma anche i cambiamenti cerebrali precoci, come l'accumulo di beta-amiloide, la proteina tau e le alterazioni del metabolismo, che possono comparire molti anni prima della diagnosi.

Come riportato da Mondosanità, l'ipotesi principale riguarda i mitocondri, il cui DNA viene trasmesso quasi esclusivamente dalla madre. Poiché il cervello richiede molta energia, eventuali alterazioni della funzione mitocondriale potrebbero favorire stress ossidativo, infiammazione e danni ai neuroni. Alcuni studi hanno infatti osservato nei figli di madri con Alzheimer un metabolismo cerebrale più ridotto e un maggiore accumulo di beta-amiloide, anche se queste evidenze non sono ancora definitive.