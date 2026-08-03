Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Alzheimer, il ruolo della madre: cosa emerge dagli studi

lunedì 3 agosto 2026
Alzheimer, il ruolo della madre: cosa emerge dagli studi

2' di lettura

Da anni la ricerca osserva che, tra le persone con una storia familiare di Alzheimer, la malattia è più spesso presente nella madre che nel padre. Questo non significa che l'Alzheimer venga ereditato per via materna né che chi ha una madre malata sia destinato a svilupparlo, ma suggerisce l'esistenza di fattori biologici che meritano di essere approfonditi. Per questo gli studi più recenti analizzano non solo la comparsa dei sintomi, ma anche i cambiamenti cerebrali precoci, come l'accumulo di beta-amiloide, la proteina tau e le alterazioni del metabolismo, che possono comparire molti anni prima della diagnosi.

Come riportato da Mondosanità, l'ipotesi principale riguarda i mitocondri, il cui DNA viene trasmesso quasi esclusivamente dalla madre. Poiché il cervello richiede molta energia, eventuali alterazioni della funzione mitocondriale potrebbero favorire stress ossidativo, infiammazione e danni ai neuroni. Alcuni studi hanno infatti osservato nei figli di madri con Alzheimer un metabolismo cerebrale più ridotto e un maggiore accumulo di beta-amiloide, anche se queste evidenze non sono ancora definitive.

Alzheimer, l'indizio sulla pelle: come scoprire se verrai colpito

La pelle potrebbe diventare un importante strumento per la diagnosi precoce dell’Alzheimer e di altre malattie neu...

Un'altra possibile spiegazione coinvolge il cromosoma X, che potrebbe influenzare l'invecchiamento cerebrale attraverso meccanismi epigenetici. Tuttavia il rischio di Alzheimer dipende anche da molti altri fattori, tra cui età, ormoni, salute vascolare e varianti genetiche come APOE ε4.

Nel complesso, le ricerche indicano che la storia materna può rappresentare un indicatore di maggiore vulnerabilità, ma non determina da sola lo sviluppo della malattia. L'Alzheimer è infatti il risultato dell'interazione tra genetica, invecchiamento e fattori ambientali. Comprendere queste differenze potrebbe consentire di identificare più precocemente le persone a rischio e sviluppare strategie di prevenzione e trattamenti sempre più mirati.

Alzheimer, la frequenza per sconfiggerla: una nuova speranza

Da anni gli scienziati cercano nuove strategie per rallentare o contrastare il morbo di Alzheimer, la forma più c...
tag
alzheimer

Diagnosi precoce Alzheimer, l'indizio sulla pelle: come scoprire se verrai colpito

Lo studio è uno choc Alzheimer, il farmaco che accelera la malattia: ecco cosa evitare

A tavola Alzheimer, la scoperta: l'alimento che riduce il rischio del 47%

ti potrebbero interessare

Sepsi, la svolta: una molecola-interruttore combatte l'infezione

Sepsi, la svolta: una molecola-interruttore combatte l'infezione

Paola Natali
Cervello, il limite di velocità: ecco quando capiamo chi parla

Cervello, il limite di velocità: ecco quando capiamo chi parla

Paola Natali
Estate, occhio alla pressione: tutti i segreti per controllarla

Estate, occhio alla pressione: tutti i segreti per controllarla

Paola Natali
Cancro, "dna fatto a pezzi": grazie alle cellule la svolta decisiva?

Cancro, "dna fatto a pezzi": grazie alle cellule la svolta decisiva?

Paola Natali