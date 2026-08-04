Viagra, "ecco come combatte il cancro": i risultati dello studio

Trovare una cura per il cancro è uno dei più grandi sogni dell’umanità da decenni. E se la strada più veloce incrociasse anche l’uso del farmaco più conosciuto al mondo per la disfunzione erettile, ossia il viagra? Se davvero potesse frenare le metastasi che si creano nell’organismo attaccato? Sono state diffuse in questo periodo le risultanze di uno studio pubblicato sulla rivista “Cancer Research”, condotte da un gruppo di ricercatori del Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele. Queste nuove speranze si basano sulla scoperta che il “sildenafil”, il principio attivo del Viagra, potrebbe limitare la formazione delle metastasi tumorali attraverso un meccanismo biologico solo adesso rilevato. Bisogna naturalmente sottolineare che i risultati ottenuti dai ricercatori israeliani sono di natura preclinica, di osservazione e certo non di terapia vera e propria.

Il sildenafil sembrerebbe limitare la capacità delle cellule tumorali di utilizzare il colesterolo, un componente essenziale delle membrane cellulari. Il colesterolo è particolarmente importante per le cellule tumorali che cercano di staccarsi dal tumore primario, migrare in tutto il corpo e invadere persino gli organi più distanti. Quando il loro accesso al colesterolo viene interrotto, queste cellule hanno maggiori difficoltà a formare metastasi.