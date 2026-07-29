Sepsi, la svolta: una molecola-interruttore combatte l'infezione

Nel nostro organismo esistono migliaia di molecole che lavorano in silenzio per mantenere l’equilibrio delle cellule. Tra queste ci sono gli RNA lunghi non codificanti (lncRNA), una classe di molecole che non producono proteine, ma funzionano come veri e propri regolatori dei processi biologici. Per anni considerati elementi secondari del genoma, oggi gli scienziati stanno scoprendo che questi RNA possono avere un ruolo fondamentale nella salute e nelle malattie. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PNAS ha identificato uno di questi regolatori, chiamato SAILR, che sembra avere un ruolo importante nella difesa del nostro organismo dalle infezioni. La protagonista dello studio è una cellula del sistema immunitario chiamata macrofago. Queste cellule sono vere e proprie sentinelle del corpo: riconoscono i microrganismi invasori, li inglobano e contribuiscono ad attivare la risposta immunitaria.

I ricercatori hanno scoperto che SAILR agisce come un regolatore della vitalità dei macrofagi. In condizioni normali aiuta queste cellule a mantenersi attive e funzionanti, ma quando arriva un’infezione batterica i suoi livelli diminuiscono rapidamente. Questa riduzione non è casuale: sembra essere una strategia di difesa. La diminuzione di SAILR rende infatti i macrofagi più sensibili alla morte cellulare, impedendo ai batteri di utilizzare queste cellule come un ambiente protetto dove moltiplicarsi. In altre parole, il corpo potrebbe sacrificare alcune cellule infette per impedire al nemico di trovare un rifugio sicuro. Lo studio ha mostrato che SAILR interagisce con una proteina cellulare chiamata 14-3-3β, coinvolta nella regolazione della sopravvivenza delle cellule. Questa scoperta rivela un meccanismo finora poco conosciuto: una semplice molecola di RNA può influenzare il comportamento delle cellule immunitarie e modificare il modo in cui il nostro organismo reagisce agli attacchi esterni.

La ricerca suggerisce quindi che gli RNA non codificanti non siano semplici “messaggi inutilizzati” del DNA, ma strumenti sofisticati che aiutano le cellule a prendere decisioni fondamentali. Gli scienziati hanno osservato anche un dato particolarmente interessante: livelli più bassi di SAILR sono stati rilevati in pazienti colpiti da condizioni gravi come sepsi e COVID-19. Questo risultato apre la possibilità che SAILR possa diventare in futuro un marcatore biologico, cioè un segnale utile per identificare alcune situazioni cliniche o valutare la gravità di una risposta infiammatoria.In prospettiva, questa molecola potrebbe anche diventare un possibile bersaglio per nuove terapie capaci di modulare la risposta immunitaria.

La scoperta di SAILR aggiunge un nuovo capitolo alla comprensione del sistema immunitario. Per molto tempo la ricerca si è concentrata soprattutto sui geni che producono proteine, ma oggi emerge un panorama più complesso: anche le molecole che non costruiscono proteine possono avere un ruolo decisivo nella salute. La ricerca pubblicata su PNAS mostra come il nostro organismo utilizzi un sofisticato sistema di controllo basato sull’RNA per decidere quando una cellula immunitaria deve sopravvivere e quando deve essere eliminata. Comprendere questi meccanismi potrebbe aiutare in futuro a sviluppare strumenti più efficaci contro infezioni gravi e malattie infiammatorie, trasformando una piccola molecola invisibile al microscopio in una possibile nuova arma della medicina.