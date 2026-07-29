Estate, occhio alla pressione: tutti i segreti per controllarla

Le temperature sempre più elevate non mettono a dura prova soltanto la sopportazione del caldo, ma rappresentano anche un banco di prova per il nostro organismo. Le ondate di calore, ormai sempre più frequenti e intense, possono infatti avere conseguenze importanti sul sistema cardiovascolare, soprattutto nelle persone più fragili. Pressione che si abbassa, disidratazione, senso di debolezza e, nei casi più gravi, colpi di calore o eventi cardiovascolari sono rischi da non sottovalutare. Per capire come affrontare l'estate senza mettere in pericolo la salute del cuore, abbiamo intervistato la dottoressa Cristina Baronio, medico di medicina generale, esperta in omotossicologia e medicina dei sistemi, che spiega quali sono gli effetti del caldo sulla pressione arteriosa e offre consigli pratici per prevenire complicanze.

«Quando fa molto caldo, spiega la dottoressa Baronio, il nostro organismo attiva una serie di meccanismi per disperdere il calore, tra cui la dilatazione dei vasi sanguigni. Questo processo può provocare un abbassamento della pressione arteriosa, soprattutto negli anziani e nelle persone che assumono farmaci antipertensivi. A questo si aggiunge la perdita di acqua e sali minerali attraverso la sudorazione: se non vengono reintegrati adeguatamente aumenta il rischio di disidratazione, con un maggiore affaticamento del cuore e una riduzione del flusso di sangue agli organi.» Nei pazienti più fragili la disidratazione può rendere il sangue più viscoso, aumentando il rischio di eventi cardiovascolari. Per questo motivo la specialista invita a monitorare con attenzione la pressione durante i periodi di caldo intenso. «Ai miei pazienti più fragili consiglio di compilare un vero e proprio diario pressorio giornaliero. In questo modo, se si verificano variazioni significative, possiamo intervenire tempestivamente sulla terapia.»

Non tutti reagiscono allo stesso modo alle alte temperature. Esistono categorie di persone particolarmente vulnerabili che dovrebbero adottare maggiori precauzioni. «Gli anziani, i pazienti con ipertensione, ipotensione, scompenso cardiaco, insufficienza renale, diabete o altre patologie cardiovascolari croniche sono i soggetti più a rischio. Anche chi assume diuretici o farmaci antipertensivi deve prestare particolare attenzione. Il caldo può accentuare i sintomi della pressione bassa, come vertigini e svenimenti, ma può anche alterare i valori pressori negli ipertesi. È fondamentale non sospendere mai autonomamente le cure: se compaiono sintomi insoliti o la pressione cambia in modo persistente bisogna sempre confrontarsi con il proprio medico.»

Anche ciò che portiamo in tavola può fare la differenza durante l'estate. «È preferibile scegliere pasti leggeri, facilmente digeribili e ricchi di acqua. Frutta e verdura di stagione, come anguria, melone, pesche, cetrioli, pomodori e zucchine, aiutano a mantenere una buona idratazione e forniscono vitamine, antiossidanti e sali minerali, in particolare potassio e magnesio. Sono consigliati anche cereali integrali, legumi, pesce e carni magre, mentre è meglio evitare pasti troppo abbondanti che aumentano il lavoro dell'apparato digerente.» Una dieta equilibrata, associata a una corretta idratazione, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per proteggere l'organismo durante i mesi più caldi.

Quando il termometro sale, non tutte le bevande sono ugualmente utili. «Gli alcolici favoriscono la disidratazione e possono accentuare i cali di pressione. Anche le bevande zuccherate o ricche di caffeina non rappresentano una valida alternativa all'acqua e andrebbero consumate con moderazione. È consigliabile limitare anche gli alimenti molto salati, come salumi, snack confezionati e cibi ultra-processati, soprattutto nelle persone ipertese.»

La regola principale resta una: bere acqua con regolarità, anche in assenza dello stimolo della sete. «Su questo aspetto devono prestare particolare attenzione anche i pazienti che soffrono di stipsi cronica: una scarsa idratazione può favorire perfino una subocclusione intestinale.»

Il corpo lancia spesso campanelli d'allarme prima che la situazione diventi critica. «Debolezza improvvisa, vertigini, sensazione di testa leggera, nausea, crampi muscolari, sudorazione intensa o un'insolita stanchezza sono tra i primi sintomi di disidratazione o di un calo della pressione. Alcune persone riferiscono anche palpitazioni, vista offuscata e difficoltà di concentrazione.»

Se trascurati, questi segnali possono evolvere fino allo svenimento o, nei casi più gravi, al colpo di calore. «Quando compaiono questi sintomi bisogna interrompere ogni attività, spostarsi in un luogo fresco, bere acqua a piccoli sorsi e, se possibile, controllare la pressione. Se il malessere persiste oppure si associa a confusione, perdita di coscienza o dolore toracico, è necessario rivolgersi immediatamente ai servizi di emergenza.» La prevenzione resta la migliore strategia per affrontare l'estate in sicurezza. «Bere regolarmente durante tutta la giornata, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, preferire ambienti freschi e ben ventilati, indossare abiti leggeri e svolgere attività fisica nelle prime ore del mattino o in serata sono accorgimenti semplici ma fondamentali. Chi soffre di ipertensione o assume farmaci cardiovascolari dovrebbe controllare periodicamente la pressione e seguire sempre le indicazioni del medico, senza modificare autonomamente la terapia.»

Con le ondate di calore sempre più frequenti, la prevenzione diventa uno strumento essenziale per tutelare la salute. Idratarsi correttamente, ascoltare i segnali del proprio corpo e seguire uno stile di vita equilibrato sono gesti semplici che possono fare la differenza. Come sottolinea la dottoressa Cristina Baronio, medico di medicina generale esperta in omotossicologia e medicina dei sistemi, la consapevolezza e l'attenzione quotidiana rappresentano le migliori alleate per vivere l'estate in sicurezza, proteggendo il benessere dell'intero organismo