Sono virus ma molto più grandi del previsto: il mistero che ha spiazzato gli scienziati

Per anni abbiamo pensato ai virus come a qualcosa di estremamente semplice: minuscole particelle, molto più piccole di una cellula, capaci di entrare al suo interno e sfruttarla per moltiplicarsi. Poi sono arrivati i virus giganti e questa immagine ha cominciato a stare stretta. Alcuni di questi virus, infatti, sono così grandi e hanno un patrimonio genetico così complesso da aver costretto gli scienziati a rivedere molte delle idee che avevano sui virus. La domanda è inevitabile: perché alcuni virus sono rimasti piccoli mentre altri, nel corso della loro evoluzione, sono diventati enormi?

La scoperta dei cosiddetti virus giganti ha sorpreso soprattutto per una ragione. Un virus, per vivere e riprodursi, ha bisogno di una cellula ospite. Non può fare tutto da solo. Eppure alcuni virus giganti possiedono centinaia o addirittura migliaia di geni, molti più di quelli presenti nei virus comuni. Alcuni di questi geni sono coinvolti in funzioni che, fino a poco tempo fa, sembravano appartenere quasi esclusivamente agli organismi cellulari.



Uno dei casi più conosciuti è quello del Mimivirus, scoperto all'inizio degli anni Duemila. Era talmente grande che inizialmente venne scambiato per un batterio. Da allora sono stati identificati molti altri virus giganti, soprattutto tra quelli che infettano organismi unicellulari come le amebe. Le loro dimensioni e la quantità di materiale genetico che contengono hanno aperto una serie di domande ancora senza una risposta definitiva. Una delle ipotesi è che, durante la loro evoluzione, questi virus abbiano accumulato geni provenienti dalle cellule che infettavano. In altre parole, nel corso del tempo avrebbero incorporato nuovo materiale genetico, diventando sempre più complessi. Ma non è l'unica spiegazione possibile. La storia evolutiva dei virus giganti è ancora discussa dagli scienziati e proprio per questo continua a essere un campo di ricerca molto interessante.



La cosa forse più curiosa è che, nonostante le loro dimensioni, questi virus non sono diventati organismi completamente indipendenti. Continuano ad avere bisogno delle cellule ospiti per molte delle funzioni necessarie alla loro riproduzione. È come se avessero scelto una strada particolare: diventare più grandi e portarsi dietro più geni, senza però smettere di dipendere dalla cellula che li ospita.

Perché questa strategia possa essere stata utile è ancora una questione aperta. L'evoluzione non segue un piano prestabilito e non cerca necessariamente di rendere un organismo più grande o più complesso. Se una caratteristica offre un vantaggio in un determinato ambiente, però, può essere mantenuta e trasmessa nel tempo. È possibile quindi che, in determinate condizioni, avere un genoma più grande abbia permesso ad alcuni virus di adattarsi meglio ai propri ospiti. Gli studi pubblicati nel corso degli anni, anche sulla rivista scientifica PNAS, hanno contribuito a rendere sempre più complesso il quadro. I virus giganti hanno infatti mostrato che tra un virus e una cellula non esiste una separazione così semplice come si pensava un tempo. Alcuni di questi virus possiedono geni che non trovano una corrispondenza evidente negli organismi già conosciuti, mentre altri sembrano aver acquisito materiale genetico in momenti diversi della loro storia.



È anche per questo che studiarli non significa soltanto cercare di conoscere meglio i virus. Significa provare a ricostruire una parte della storia dell'evoluzione e capire come i geni possano cambiare, spostarsi e accumularsi nel corso del tempo. La domanda iniziale, quindi, resta aperta: perché alcuni virus sono diventati giganti e altri no? La scienza non ha ancora una risposta unica. Ma forse è proprio questo l'aspetto più interessante della vicenda, la scoperta dei virus giganti ci ha ricordato che, anche nel mondo microscopico, la natura non segue sempre le regole che immaginiamo. E quello che per molto tempo abbiamo considerato un semplice “parassita” della cellula si è rivelato molto più vario e misterioso di quanto pensassimo.