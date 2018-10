Che siluro, quello sganciato dall'ormai ex leghista Roberto Maroni contro Matteo Salvini. Certo, l'ex governatore della Lombardia non nomina mai il vicepremier, ma il riferimento è più che evidente. Maroni, su Twitter, rilancia infatti un sondaggio di Corriere.it sul reddito di cittadinanza. E commenta così il risultato: "Ho come la sensazione che questo reddito di cittadinanza non piaccia molto, almeno al nord. Che ne dite?".

Di seguito, il tweet di Roberto Maroni: