Un incontenibile Massimo Giletti, nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, non lesina frecciate a Fabio Fazio, il conduttore di Che tempo che fa con i quali i rapporti sono tutt'altro che idilliaci. Un'altra frecciata contro di lui e la Rai, insomma. Su La7 si discuteva della violenza nel mondo del calcio; una clip lanciata da Giletti riguardava Cristian Totti, figlio di Francesco Totti, protagonista di un gesto di fair play in campo nei mesi scorsi. Dunque, dopo il servizio, al rientro in studio Giovanni Minoli, che era tra gli ospiti, ha ipotizzato l'invito della famiglia Totti in trasmissione per una delle prossime puntate. Pronta la replica di Giletti: "Costa troppo per le nostre casse. Solo Fazio se lo può permettere, solo Fazio se lo può permettere, noi non ce li abbiamo questi budget". Una battuta pronunciata col sorriso sulle labbra e che, però, ha colpito nel segno.