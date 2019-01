L'ennesima schermaglia, la prima del 2019 (e siamo solo al 3 gennaio) tra Luigi Di Maio e i media va in scena nel tardo pomeriggio, quando il vicepremier grillino pubblica sulla sua pagina Facebook lo screenshot di un "Ultim'ora" de La Repubblica online in cui si dice che lui, Di Maio sarebbe stato "ricoverato all'ospedale Gemelli a Roma". "Ultimo aggiornamento 17.29" si legge.

A stretto giro arriva la replica del ministro allo Sviluppo economico: "Ovviamente smentisco l'ennesima bufala di questo giornale. Sto benissimo! Anche se ora mi tocca fare gli scongiuri. Bastava guardare i miei social per vedere che sono ad Alleghe in Veneto assieme ai cittadini che sono stati colpiti dall'alluvione. Che serietà è pubblicare notizie non verificate? Questo è il livello dell'informazione italiana. Mi hanno chiamato amici e parenti preoccupati perché hanno visto la notizia che non è stata neppure rettificata. Ovviamente ho detto loro che è meglio non credere ai giornali di questi tempi, ma verificare direttamente sui miei social".