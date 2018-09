Tale e quale show, Roberta Bonanno e i suoi inizi in televisione: dove abbiamo visto la cantante

Il cast di Tale e quale show è sempre stato caratterizzato da personaggi desiderosi di rivincita o da personaggi con una carriera televisiva alle spalle veramente breve. Tra queste compare anche Roberta Bonanno, milanese di 33 anni. La ragazza è famosa per aver partecipato alla settima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi posizionandosi al secondo posto dietro il vincitore Marco Carta. Il talent-show ha regalato tanto alla cantante milanese, come un contratto con la Sony Music, ma una volta finita l'esperienza è scomparsa dal mondo dello spettacolo dedicandosi comunque alla musica. Infatti, ha partecipato nella commedia musicale Portamitanterose.it, scritta da Maurizio Costanzo, e ha inciso ben due album con etichette indipendenti. Le sue canzoni sono state spesso colonne sonore di spot pubblicitari e il suo singolo non ho più paura è stato tra i dischi più venduti e cliccati di iTunes per 15 settimane.

Per approfondire leggi anche: Tale e quale show, Loretta Goggi e la gaffe con Maurizio Di Cataldo