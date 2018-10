L'ombra del complotto a Uomini e Donne. È l'opinionista Gianni Sperti a gettare un dubbio malizioso sul tronista Lorenzo Riccardi e la sua corteggiatrice preferita Giulia Cavaglia. I due avrebbero un accordo segreto per "movimentare" il programma, tra bisticci, gelosie (per esempio quella di Lorenzo per il rivale Luigi Mastroianni) e riavvicinamenti.











Una telenovela che potrebbe fare molto male al programma di Maria De Filippi, già uscito con le ossa rotte dal caso Sara Affi Fella. Non a caso, Sperti, che ha accusato Giulia di essere in studio solo per fare business, ha chiesto alla ragazza di lasciare la trasmissione "per dignità". Richiesta rispedita al mittente.