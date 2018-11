Amici di Maria De Filippi? I detrattori tutti muti: ecco che fine hanno fatto le star dello show

È arrivato alla maggiore età uno dei figli prediletti di Maria De Filippi. Quella che comincerà domani, alle 14.10 su Canale 5, è infatti la diciottesima edizione di Amici, non certo il primo talent show della tv italiana - possono essere annoverati in questa categoria titoli degli anni '50 e '60 come Primo applauso e Settevoci - ma certamente il più longevo e quello che più di ogni altro ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo.

Per quanto i detrattori possano lamentarsi del gran numero di aspiranti cantanti che grazie a quel programma sono riusciti a conquistare il mercato discografico senza la cosiddetta gavetta, è un dato di fatto che oggi tra i dischi più venduti ci sono proprio quelli degli ex concorrenti che si sono riusciti ad imporre.

CARRIERA AL TOP

Impossibile non pensare ad Alessandra Amoroso, che ha appena festeggiato 10 anni di una carriera sempre al top, costellata di riconoscimenti di ogni tipo, compreso il primato di aver debuttato con ogni nuovo album direttamente al primo posto della classifica Fimi). O, per fare un altro calzante esempio, Emma Marrone, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2012, e Annalisa Scarrone, che accanto ad una brillante carriera di cantante sta portando avanti una parallela come conduttrice di trasmissioni dedicate alla scienza e alla tecnologia (Tutta colpa di Einstein, su Italia 1, e le successive edizioni dedicate a Galileo e Darwin).

E ancora Marco Carta, il primo ad aver conquistato la vittoria sul palco dell' Ariston nel 2009, Valerio Scanu, altro vincitore di Sanremo, Roberta Buonanno e Federico Angelucci, che stanno dimostrando tutto il loro talento a Tale e Quale Show, e l' ultimo vincitore Irama, il cui ultimo album Giovani è stato certificato Disco d' Oro nei giorni scorsi, ad appena tre settimane dall' uscita. Ma non sono solo i cantanti, ad essersi ritagliati un posto in primo piano nel mondo dello spettacolo.

Anche molti ex concorrenti che hanno partecipato nella categoria ballo sono riusciti ad imporsi, entrando in compagnie importanti e alcuni diventando volti televisivi, come Stefano De Martino, ormai consacrato nel ruolo di conduttore dopo essere stato inviato nell' ultima edizione dell' Isola dei famosi, e Lorella Boccia, che quest' anno è al timone del daytime di Amici in onda su Real Time, insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta.

PROSSIMI TALENTI

Vedremo allora quali saranno i prossimi talenti che usciranno dalla fucina di Maria De Filippi: l'accademia di quest' anno, che vede come new entry tra i professori Stasch (altro ex ad aver raggiunto il successo, come voce dei The Kolors) e Alex Britti per il canto e Timor Steffens per il ballo, è composta da 12 cantanti e 7 ballerini; tra questi, hanno già il banco assegnato Giordana Angi, Tish e Miguel Chavez, mentre tutti gli altri dovranno lottare per un posto in classe, ma c' è da scommetterci che anche tra i partecipanti di oggi ci sono i big di domani.

Magari Alessandro Casillo, lanciato nel 2010 da Io canto, Daniel Piccirillo, arrivato a Tu sì que vales con un inedito, o Giacomo Eva, che ha partecipato a X Factor nel 2015.

di Donatella Aragozzini