Le opinioni di Ela Weber riguardo alla nascita di una possibile coppia formata da Walter Nudo e Francesca Cipriani non sono cambiate rispetto a quanto detto nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri, mercoledì 21 novembre, di Pomeriggio 5 tra gli opinionisti c'era anche l'ex gieffina che ha voluto ribadire il suo punto di vista attaccando l'ex pupa de La pupa e il secchione. Ela è diretta "Francesca è esplosiva, bionda e attraente ma l'intelligenza non la metterei al primo posto" e dato che Walter sta cercando una donna che non sia solo apparenze ma con cui deve avere un trasporto mentalmente "la sua donna ideale deve essere anche intelligente". Capendo, però, le taglienti parole usate, la Weber ha cercato di correggere il tiro spiegandosi meglio "Non dico che è stupida perché non la conosco e conoscendola potrei cambiare idea ma a me non sembra particolarmente istruita". La Cipriani, da casa, ha seguito la puntata e una volta finito l'intervento ha voluto scrivere più messaggi tramite Instagram stories rivolti proprio a Ela dove si dice dispiaciuta di quanto ha professato dall'ex gieffina e di non aver dovuto giudicare senza sapere "Siamo in un mondo dai troppi pregiudizi quindi prima di affrettarsi a trarre conclusioni io mi baserei sulla realtà dei fatti con occhi diversi e aperti ma sopratutto senza giudizio".