Cosa succede quando gli ascolti di una rete considerata "di nicchia" sorpassa l' ammiraglia? Devono esserselo chiesti in molti ieri mattina alla Rai di Viale Mazzini, quando l' Auditel ha snocciolato i dati di ascolto del giorno prima. Geo ha sorpassato La vita in diretta, Rai 3 ha battuto Rai 1. Con 1.810.000 telespettatori e il 13.9% di share, il programma dedicato alla natura e alla scienza condotto da Sveva Sagramola segna il suo record stagionale; il talk show di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, invece, si ferma a 1.355.000 spettatori e il 12.85% di share nella prima parte e a 1.736.000 con il 13.96% nella seconda. Numeri importanti per la terza rete della TV pubblica, che potrebbero far storcere il naso in un periodo di nomine, cambi di poltrone, e così via. Chissà, infatti, se nella stanza dei bottoni, qualcuno non stia pensando a una promozione della Sagramola sulla ammiraglia. Di certo, la nuova edizione de La vita in diretta non sembra essere nata sotto una buona stella.







Leggi anche: "Cos'è successo dopo il bacio di Timperi". Parla la Fialdini: capito?







Domina barbara - Già dall' inizio di questa stagione, infatti, il testa a testa con l' avversario per antonomasia, Pomeriggio Cinque, è durato pochissimo: dopo poche puntate, Barbara D' Urso ha risalito la china e si è accaparrata, ancora una volta, la titolarità della fascia oraria. Martedì 4 dicembre, poi, Lady Cologno ha totalizzato 2.473.000 spettatori (21.1% di share) nella prima parte e 2.491.000 (18.7%) nella seconda. Uno stacco considerevole, che fa slittare Rai 1 al terzo gradino del podio.

Non solo. Inizialmente la coppia Fialdini-Timperi non è sembrata particolarmente affiatata e il pubblico deve averlo percepito, al punto che da più parti si vociferava di liti all' ultimo sangue dietro e davanti le telecamere.

Come se non bastasse, a dare concretezza alle illazioni ci ha pensato l' infelice battuta di Timperi nei confronti della collega in presenza di Maurizio Costanzo, ex professore della stessa: «(Al suo esame, ndr) Hai preso 29 perché eri raccomandata, altrimenti prendevi 23». La replica è arrivata, ma la Fialdini era ormai pietrificata: «Ma che battute sono? Che battute sono? Io non so». Un inizio scoppiettante. Ed era solo la seconda puntata.

Di recente, poi, è stata la stessa Fialdini a confermare le tensioni, adesso - forse - rientrate: «All' inizio della stagione mi sono un po' scontrata con lui (...) ora va a meraviglia. Tiberio è una persona buona e generosa». Dietrofront, dunque, almeno per il momento, ma sarà sufficiente? Forse si è trattato di un unicum, tuttavia i numeri parlano chiaro e portano a formulare più di una riflessione.

La conduzione in coppia non è sicuramente cosa facile, ma l' arrivo di Tiberio Timperi a La vita in diretta in sostituzione di Marco Liorni avrebbe dovuto portare un aumento in termini di ascolti: nelle ultime due stagioni, il programma si è fermato a una media di 1.708.000 spettatori nel 2016-2017 e di 1.860.000 nel 2017-2018, eppure a quanto pare stenta a crescere.



Pomeriggio in bilico - Timperi, inoltre, è un volto, sì, familiare per il pubblico della Rai, ma della mattina. Vi è da chiedersi, però, se a non funzionare sia il volto del conduttore o, più in generale, l' intero pomeriggio di Rai 1, che arranca di fronte alla corazzata di Canale 5.

Il problema si estende, infatti, anche al sabato (Italia sì di Liorni è nettamente distante da Verissimo della bravissima Silvia Toffanin) e, in parte, alla domenica. La Domenica In condotta da Mara Venier, infatti, quanto ad ascolti continua a dare del filo da torcere al fenomeno Barbara D' Urso. Un tentativo di stare a galla per mamma Rai, ma decisamente non abbastanza.



di Alice Penzavalli