Al Bano Carrisi, "cosa c'è dietro al suo trionfo su Canale 5": clamorosa indiscrezione del signore di Mediaset

Segnalo un programma in onda su Raitre la domenica alle 20.30 che si intitola Grazie dei fiori e si tratta di incursioni nella memoria della musica, del teatro e del cinema. L'autore e conduttore è Pino Strabioli, che sta diventando sempre più uno storico dello spettacolo. Complimenti. Desidero inoltre segnalare Italiani, Gaber, utopia possibile, un omaggio al grandissimo Giorgio Gaber, andato in onda su Raistoria martedì 22 gennaio. Mi chiedo: perché non continuare sulla strada di Italiani?

Rimango su Raitre per segnalare che il sabato, alle 20.15, c' è un programma che si intitola Le parole della settimana, con Massimo Gramellini, noto e bravo giornalista. Ebbene, è un programma sicuramente interessante e, in qualche modo, aiuta a capire il senso di alcune parole d'uso e così di seguito.

Il 23 e il 30 gennaio, su Canale 5, è andato e andrà in onda 55 passi nel sole. Significa 55 anni di carriera di Al Bano come la testimonianza di molti colleghi di Al Bano che, è bene ricordarlo, continua, in qualunque paese del mondo, compresa Mosca, a riempire grandi teatri.

Già me ne sono occupato, ma torno a segnalare Propaganda Live, che va in onda il venerdì alle 21.15 su La7. È un programma satirico, con un bravissimo vignettista (lo stesso che ha disegnato un'immagine straordinaria di quel bambino profugo che è morto e aveva la sua bella pagella di voti cucita alla camicia). Nel disegno il bambino, sott'acqua, mostra la sua pagella a un polipo. Il tutto ben condotto da Diego Bianchi.

di Maurizio Costanzo