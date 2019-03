Fabrizio Corona parla dopo lo squallido siparietto di lunedì sera. Dopo il video-messaggio inviato dall'ex re dei paparazzi a Riccardo Fogli durante l'Isola dei famosi, in cui di fatto gli svelava (umiliandolo) il presunto tradimento della moglie, non si placa l'ondata di sdegno esplosa sui social. L'hanno criticato tutti, ma lui se ne frega. E anzi fa una lezione di giornalismo di cui il mondo non sentiva la mancanza. "Odio i falsi moralisti, quelli che dicono che schifo, che predicano bene e razzolano male", dice l'ex amichetto di Lele Mora in una story su Instagram. "Lavoro nel mondo dello spettacolo dal 97-98 e funziona così". Già, infatti è stato in galera proprio per la sua condotta non esattamente esemplare.

"Se ti sacrifichi alla celebrità", tuona Corona, "devi accettare tutto quelle che viene. Sono le regole del giornalismo, anche se moralmente mi dispiace, perché in fondo non sono così. Ma lo sono diventato e non posso cambiare".