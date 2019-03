Oggi ha l'aspetto di un nonnino, tutto canuto e barbuto. La metamorfosi che ha subito è totale. Cinque anni fa, con lo psuedonimo di Conchita Wurst, aveva scandalizzato l'Europa, grazie al trionfo all'Eurovision 2014 col brano Rise like a phoenix. Era una donna con la barba. Oggi, invece, l'austriaco Tom Neuwirth ha deciso di cambiare radicalmente sia la propria immagine, sia il proprio stile musicale. Il 31enne cantante, diventato famoso in tutto il mondo grazie al personaggio drag-queen di Conchita Wurst, oggi non ha più i capelli lunghi e l'aspetto femminile con la barba incolta. E' irriconoscibile. Ma forse stava meglio prima. Dura scelta.