L'ultima avventura di Nadia Toffa è il debutto nel mondo dell'arte. La conduttrice delle Iene ha deciso di mettere in vendita alcuni suoi dipinti, scatenando però feroci polemiche quando ha reso pubblico il prezzo di ogni singolo quadro.

"Buongiorno bella gente! - ha scritto la Toffa su Instagram - Dipingo da quando sono piccola. . Ora mi sono evoluta così. Se vi interessa possedere un mio quadro, lo dipingerò apposta per chiunque lo desideri". I commenti però sono diventati furiosi quando la Toffa ha chiarito che i suoi dipinti partono dal costo di 7mila euro. Una cifra più alta del previsto, almeno per alcuni suoi fan che non hanno apprezzato: "Che caduta di stile - le ha scritto un follower - Copi Nina Moric!". Un latro invece va giù duro: "E questa sarebbe arte? Sembrano manate di me***". La Toffa ha incassato le critiche senza scomporsi: l'arte in fondo deve far discutere.