Ognuno ha qualche altarino nel suo passato. E probabilmente anche Antonella Clerici, nel cui passato professionale è andata a indagare Striscia la Notizia, che ha riproposto un video piuttosto incredibile, e da morir dal ridere. Le immagini risalgono al 4 ottobre 2005, quando la Clerici a La prova del cuoco mandò in onda una versione in tedesco della celeberrima Y.M.C.A., la canzone dei Village People e inno del mondo lgbt. "So che non la volete mandare in onda – affermava la Clerici – perché nessuno l’ha tradotta e magari dice delle parolacce. Non non sappiamo il tedesco ma… la mandiamo in onda". E in effetti, ricorda Striscia, la traduzione dalla canzone in tedesco era piuttosto volgare, anzi volgarissima, piena di parolacce e doppi sensi. Per esempio, nel ritornello si diceva: "Sto zitto e penso. Leccami il ***". Già, proprio quello.

Striscia e la vecchia figuraccia della Clerici: ecco il video