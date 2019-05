Dopo la rottura con Matteo Salvini, la vita sentimentale di Elisa Isoardi è sotto i riflettori del mondo del gossip, che non si fa scappare neanche una frase della conduttrice, come accaduto durante l'ultima puntata della Prova del cuoco, su Rai1. La Isoardi chiacchierava in studio con Simona Izzo sul legame tra amore e cucina. L'attrice ha sottolineato quanto fosse importante saper cucinare per portare avanti una relazione nel migliore dei modi, da qui il commento della Isoardi: “Ecco perché le mie finiscono sempre!".

I telespettatori sui social hanno voluto vedere in questa affermazione una frecciatina alla sua precedente storia con Matteo Salvini, sulla cui fine la Isoardi aveva commentato sul settimanale Di Più "Se Matteo è felice io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta" riferendosi all'attuale nuova fidanzata del Ministro degli Interni, Francesca Verdini. Nonostante sappiamo che lasciare Salvini è stata una sua scelta sembra che alla conduttrice sia rimasto comunque l'amaro in bocca.