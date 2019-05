Tutto il mondo è Paese? Siamo all'Eurovision song contest, che si tiene a Tel Aviv, Israele. E dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il brano Soldi, a rappresentare l'Italia ecco Mahmood. E il cantante, in conferenza stampa, deve affrontare una serie di domande piuttosto peculiari. Tipo: "'Stai osservando il digiuno per il Ramadan?''. ''Come ti senti, essendo per metà egiziano, a cantare qui in Israele?". C'è anche chi gli chiede: "Vivi ancora nel ghetto". Da par suo, come sempre, l'artista non si scompone. Sorridendo, afferma. "Sono cristiano, sono italiano al 100%". E ancora: "Vivere nel ghetto è come vivere in qualsiasi altro posto. La vita è la stessa". Risposte perfette. Resta solo un dubbio: se le stesse domande fossero state rivolte a Mahmood in Italia, cosa sarebbe successo?

Di seguito, il video proposto da Repubblica.it: