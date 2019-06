Si è guadagnata sul campo di dire e fare quel che vuole, Barbara Palombelli. Intervistata da Repubblica, la conduttrice di Forum parla senza mezzi termini "un piccolo miracolo" in questi sei anni a Mediaset, alla guida di Forum: "Abbiamo conquistato il daytime, abbiamo battuto Rai1. Siamo diventati il traino del Tg5 portandolo al 22-23% di share, riuscendo persino a superare il Tg1".







Ascolti record che l'hanno portata a occupare vari spazi in palinsesto, con il bis su Rete 4 con Lo sportello di Forum e in prime time con Stasera Italia, occupandosi di leggi e corna, liti di condominio e immigrazione, rivolte di piazza, cultura e politica. Insomma, di tutto. "La televisione mi ha cambiato, ho fatto una grande inchiesta sull'Italia ascoltando tante voci e sulla politica non ho sbagliato più. Per esempio ho capito che avrebbe vinto Trump. So cosa vuole la gente". Anche per questo, sottolinea, "a Mediaset ho libertà assoluta. Ho parlato alle 4 di pomeriggio di unioni civili senza chiedere il permesso a nessuno. A Stasera Italia non ho copione né auricolari. Dico quello che penso. Impagabile".