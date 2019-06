Flavio Insinna, L'Eredità non basta: ritorno in prima serata su Rai 1, su cosa mette le mani

Non solo L'Eredità per Flavio Insinna. Il conduttore infatti si aggiudica uno dei titoli storici del palinsesto estivo dei Rai 1, Una voce per Padre Pio, la celebre serata che Viale Mazzini ogni anno dedica al ricordo del santo di Pietrelcina e che verrà trasmessa all'inizio di luglio. La notizia viene rilanciata da TvBlog, che dà Insinna alla conduzione della serata. Per Insinna sarà il ritorno in prima serata. A Una voce per Padre Pio è prevista una raccolta fondi a favore dei paesi del terzo mondo; sono previsti anche momenti di spettacolo e testimonianze che ricordano Padre Pio. Insinna, per inciso, fu anche tra i protagonisti della miniserie Padre Pio, trasmessa su Canale 5 nel lontano 2000.