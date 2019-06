Uomini e Donne, Ursula Bennardo Spara: "I bisessuali? Soltanto perversione". Si scatena il caos

Attacco scomposto di Ursula Bennardo, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, contro il mondo bisessuale. La fidanzata di Sossio Aruta nonché volto del programma di Canale 5, ha infatti attaccato chi si dice attratto sia da uomini sia da donne. Lo ha fatto rispondendo a una fan su Instagram: "Cosa pensi riguardo all'omosessualità? Io lo sono", le è stato chiesto. E la Bennardo: "L'amore vero è sempre bello". Fin qui tutto bene. Peccato però che a strettissimo giro di posta abbia aggiunto: "Non accetto i bisex, li vedo solo perversione". Una presa di posizione netta, che ovviamente sta facendo discutere e le sta attirando parecchie critiche. Ma, come detto, non è certo la prima volta che Ursula si scaglia contro il mondo omosessuale