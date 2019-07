Simone Coccia e Lucia Bramieri beccati così, la foto che sconvolge la piddina Stefania Pezzopane

Simone Coccia, il toy boy della piddina Stefania Pezzopane, è stato immortalato da Spy in atteggiamenti molto intimi con Lucia Bramieri. I due ex concorrenti del Grande fratello Nip si sono incontrati a una festa a Varese al termine della quale si sono baciati. Coccia e la Bramieri sono stati fotografati in macchina e pare che tra loro ci sia davvero del tenero. Peccato che Coccia in questi giorni sia in vacanza in Abruzzo con la sua fidanzata ufficiale, l'onorevole Pezzopane, della quale ha sempre detto di essere molto innamorato.