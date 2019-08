Isola dei Famosi, Raz Degan e la dolorosa verità due anni dopo: "Perché ho dovuto partecipare", dramma privato

Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha lasciato un'intervista al Corriere della Sera, svelando il motivo per il quale ha partecipato al reality. "Per soldi: mia madre era malata", ha quindi confessato alle pagine del quotidiano. L'attore in effetti, dopo la vittoria, ha smesso di apparire in televisione, dimostrando di avere ben altri interessi.

"Cosa ho fatto in tutto questo tempo? Sono stato a coltivare, innaffiare, gioire, inspirare ed espirare, vivere e creare. Ora sto rispondendo dal tetto del mio trullo in Puglia. Il telefono prende male, ma la vera ricchezza non è avere WiFi, 5G, 4G. La gente con tutti questi cavolo di G ammetterà mai di non essere davvero connesso a niente?", ha continuato il 51enne. Effettivamente anche nell'isola Raz aveva dimostrato di non apprezzare molto la compagnia degli altri naufraghi: "Laggiù ho incontrato molta ignoranza, i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell’anima".

Tuttavia Raz sta pensando di tornare sul grande schermo: "Presto, forse, torno a recitare: mi hanno offerto un personaggio bello", per poi aggiungere: "Nel frattempo, sto montando un corto per l’amaro Jagermeister, a 25 anni dallo spot che mi rese famoso e avendo ormai 50 anni. Ne sono direttore creativo e regista, oltre che protagonista".