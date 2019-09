Verissimo, le figlie di Mihajlovic Viktorija e Virginia struggenti in tv: "Nostro padre è un guerriero"

A Verissimo Viktorija e Virginia Mihajlovic, ex naufraghe dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e figlie di Sinisa, allenatore del Bologna, parlano della battaglia del loro papà. Quella più difficile, contro la leucemia. Combattivo come sempre, l'uomo ha deciso di presentarsi in panchina per le prime due partite del campionato di serie A ma non sarà presente alla terza, perché in questi giorni ha ripreso la chemioterapia in ospedale.

Viktorija e Virginia Mihajlovic parleranno a cuore aperto della malattia del loro padre ai microfoni di Silvia Toffanin. “È stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù”, hanno detto le sorelle davanti a una visibilmente commossa Silvia Toffanin. Virginia per la prima volta ha raccontato il giorno in cui hanno appreso la notizia: “Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l'ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre.” Le fa eco Viktorija: “Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo 'che mio papà si ammali'. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina.”