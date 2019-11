Fabio Fazio insiste nella sua linea contro Matteo Salvini e per la prossima puntata di Che tempo che fa, su Rai due, ha invitato come sua ospite Carola Rackete, la capitana anti-Capitano, diventata famosa per aver fatto sbarcare la Sea Watch nonostante il divieto dell'allora ministro dell'Interno leghista e dopo aver speronata una motovedetta della Guardia di Finanza. Insomma, il conduttore, che ha annunciato la presenza della Rackete nel suo programma tramite il profilo Twitter, continua con la sua carrellata di ospiti di sinistra, radical chic e possibilmente pro-immigrati in una campagna politica contro il leader dell'opposizione Salvini a lui sgradito.