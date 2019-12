Otto e Mezzo, Lilli Gruber battuta da Stasera Italia: l'attacco a Salvini ha stufato gli italiani

Una sconfitta bruciante, pesantissima, e con pochi precedenti per Lilli Gruber. Si parla di Otto e Mezzo e della puntata andata in onda su La7 sabato 8 dicembre, come da tradizione una puntata - quella del sabato - registrata in precedenza e un poco più scollegata dalla più stringente attualità. Ospite in studio monsignor Nunzio Galantino. Il tema? "Matteo Salvini e la politica del rosario". In buona sostanza, il consueto e serratissimo attacco al leader della Lega, così come avviene di fatto ogni giorno nel programma della Gruber. Tema che, evidentemente, non attecchisce più tanto. Già, perché la sconfitta bruciante è quella imposta a Otto e Mezzo dai dati relativi allo share: la trasmissione si è infatti fermata a un bassissimo 3,5% di ascolti, pari a 776mila telespettatori. La Gruber, insomma, battuta da Stasera Italia (il sabato condotto da Veronica Gentili) che su Rete 4 ha raccolto davanti allo schermo 1.160.000 telespettatori, pari al 5,3% di share.