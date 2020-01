Al Bano e Romina Power da Amadeus, la gaffe in diretta sul palco: "Non possiamo farlo alle Maldive?"

Capodanno. Ed è subito "Power gaffe". Stavolta nel vortice finisce Romina Power, che insieme ad Al Bano si esibisce sul palco di Potenza per la lunga diretta con Amadeus su Rai1. Vestito larghissimo giallo canarino, temperatura vicina allo zero in piazza e quella frase choc. Che lascia tutti senza fiato. La Power ad un certo punto dice: "Ma l'anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?".











La Power provoca un ossimoro vero: un rumoroso silenzio. Perché in prima fila, davanti al mega palco, c'è lo stato maggiore della Regione Basilicata: sindaci, assessori, politici. Quella frase fa calare la temperatura. Anzi il gelo in piazza. Qualche sguardo attonito, sbalordito. La musica prosegue cercando con un colpo di spugna di cancellare la frase di Romina.