La fidanzata c’è. Nessuno lo sa. Ma a Pomeriggio5 arriva la bomba, che sgancia Biagio D’Anelli. Uno degli opinionisti di Barbara d’Urso tuona: “So che Antonio Zequila è fidanzato da 8 anni con una donna che si trova in Sardegna. Lo ha sempre nascosto. Ci sono anche le fotografie”. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più, ma la notizia - a quanto pare - già piace agli amanti del gossip.

Per adesso, però, si tratta di un donna misteriosa. Ma è caccia all’identikit per capire di chi si tratta. Al Gf Vip, lo ricordiamo, Zequila è arrivato con un mazzo di fiori in mano sconvolgendo tutte le donne per la sua gentilezza. “È un romantico. Ve lo assicuro”, dice in diretta in una puntata piena di scoop l’opinionista pugliese. Pare che siano state scattate alcune fotografie di Zequila con la sua fidanzata. Si tratta di scatti segretissimi, mai pubblicati sui social. Adesso, però, D’Anelli potrebbe tirare fuori quelle foto o dare altre informazioni sulla presunta fidanzata di Zequila (che è uno dei concorrenti del Gf Vip). E il gossip s’infiamma.

