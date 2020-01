Striscia la Notizia contro Luigi Di Maio, umiliato nello studio di Gerry Scotti a Caduta Libera

Non basta dimettersi qualche giorno prima del voto alle regionali per salvarsi la faccia. Già, perché dopo il disastro in Emilia Romagna e Calabria, sul banco degli imputati ci è finito comunque Luigi Di Maio, il fu capetto del M5s che è riuscito a far tracollare il suo partito da un 30% abbondante a cifre da prefisso telefonico. E Giggino è finito nel mirino anche di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nella puntata in onda lunedì 27 gennaio, dopo il voto, gli ha riservato un servizio corrosivo. Un montaggio, un poco grottesco, in cui si vede Di Maio cadere nella celebre botola di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti sempre su Canale 5. Bocciato. Caduto. Finito nella botola, appunto. E la redazione di Striscia si interroga retorica: "Se le elezioni fossero un game show, chi finirebbe nella botola di Gerry Scotti se non l'ex leader del Movimento 5 Stelle?".

Striscia e Di Maio nella botola: il video