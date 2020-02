Sanremo, Anna Falchi e il retroscena sulle notti di passione con Fiorello: "Tremavano i muri? Ecco la verità"

L'onda lunga del Festival di Sanremo 2020 arriva fino a Un Giorno da Pecora. A Rai Radio 1 l'ospite è Anna Falchi, che rivela un retroscena su Fiorello, suo fidanzato all'epoca del Festival nel 1995. "Se è vero che facevamo tremare i muri degli alberghi per le nostre notti di passione? No, non è assolutamente vero". La Falchi mette fine così alla leggenda che è circolata per anni e che era nata "per colpa di Loredana Bertè, ci prendeva a calci la porta. Faceva confusione perché voleva assolutamente la nostra stanza d'albergo, pare gliela avessero promessa. Ma era la camera di Fiorello, non mia". La Falchi commenta anche le foto hot che pubblica su Instagram ogni volta che la Lazio vince: "Anche i tifosi della Roma mi dicono 'quasi quasi divento laziale per vederti nuda'. Mi scrivono anche politici".

Per approfondire leggi anche: Fiorello e Amadeus frenano sul bis