Caterina Balivo si commuove a Vieni da Me per il coronavirus: "Mai avuto una diretta così difficile"

Il coronavirus sta cambiando anche i palinsesti televisivi, mentre artisti di vario genere si apprestano a fare appelli affinché i cittadini rimangano a casa. Tra i tanti c'è Caterina Balivo che, a Vieni da Me, lancia un messaggio. “State a casa, è la realtà. Siamo in un momento molto difficile. Sono in diretta per farvi passare due ore diverse, per regalarvi intrattenimento. La situazione fuori è difficile. Mi rivolgo ai ragazzi, ho visto tanti ragazzini in giro: ragazzi siamo dei kamikaze, vi prego. Per me è difficile, è una situazione complicata per l’Italia che deve essere unita”. Un appello che fa commuovere la conduttrice di viale Mazzini.

"Ho cominciato nel 1999 a lavorare in Rai e penso che oggi sia stata una delle mie dirette più difficili. Sicuramente a livello emotivo molto complicato, la mia testa per la prima parte della trasmissione viaggiava da sola, verso i miei cari e le mie amiche storiche che stanno combattendo a Milano Torino e Napoli. Più pensavo a loro e ai malati e più mi arrabbiavo verso tutti quei ragazzi che se ne stanno in giro beati ignorando il pericolo”. Il video è poi stato condiviso dalla Balivo anche sul suo profilo Instagram dove ha ottenuto tantissimo seguito.