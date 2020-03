Tg1, l'indiscrezione: Francesco Giorgino in quarantena preventiva?

16 marzo 2020 a

Una voce, soltanto una voce, ma che ha qualche fondamento. Voce rilanciata da TvBlog e che riguarda Francesco Giorgino. Il conduttore di punta del Tg1, secondo quanto scrive anche Lo specialista, sarebbe in quarantena preventiva. Una misura precauzionale che sarebbe stata presa per il suo recente contatto col viceministro della Salute, Pierpaolo Silieri, risultato positivo al tampone. Per questo, Giorgino, potrebbe essere costretto alla quarantena lunga due settimane e ad evitare ogni contatto con altre persone. Una misura che dovrebbe riguardare anche Serena Bortone e di Agorà Federica Sciarelli di Chi l'ha visto?, che sarebbero state invitate dalla Rai a contattare le Asl per una ipotetica quarantena: anche loro hanno infatti avuto contati con persone positive al Covid-19.