Amici, la storica insegnate Fioretta Mari? Svolta impensabile: in cosa si trasforma per la quarantena

Bambini, mamma Fioretta Mari è con voi. Anche in quarantena. La storica insegnante di Amici sfodera un’idea vincente: le favole di Esopo raccontate su Youtube. Fioretta, ne ha già recitate quattro, ma vuole che tutti i bambini le mandino dei disegni che riassumano le favole.

“L’invito è rivolto anche ai grandi perché possano tornare bambini anche solo per poche settimane”, racconta a Libero la Mari. Insieme a lei ci sono altre donne dello spettacolo che hanno dato il via a questa iniziativa. Tra le protagoniste: Emanuele Aureli, Marisa Laurito, Fiordaliso, Emanuela Matri (che vive a Los Angeles, ma in queste settimane si trova in Italia con l’emergenza Coronavirus)