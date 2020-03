Simona Ventura, scatta la polemica sugli auguri a Mina, ma lei: "Giunto il momento di guardarsi intorno con meno egoismo"

Francesco Fredella 25 marzo 2020 a

Mina riceve una marea di auguri da tutto il mondo della televisione. E non mancano polemiche. Stavolta nella bufera finisce Simona Ventura. “Questi sono gli occhi di una VOCE. Non solo della più grande VOCE della storia della canzone italiana, ma la VOCE di una donna coraggiosa, che ha fatto delle scelte durissime, riuscendo, nonostante gli innumerevoli tentativi a non tornare mai sui suoi passi. Buon compleanno Mina. Sei grande, grande, grande”, scrive sui social per augurare a Mina buon compleanno.

Ma Simo viene attaccata da un utente secondo cui Mina avrebbe dovuto spendere parole di conforto per l’Italia. La Ventura risponde per le rime: “Forse dovremmo riflettere su quello che siamo diventati. Rancorosi come te - scrive. Io so ancora riconoscere il talento e abbasserò sempre la testa davanti ad un artista come Mina. Penso che sia giunto il momento di guardarsi intorno con meno egoismo, tutto sta cambiando.”