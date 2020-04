Adriana Volpe attacca Giancarlo Magalli: "Vuole fare pace? Non mi ha fatto neppure le condoglianze"

08 aprile 2020 a

a

a

Negli ultimi giorni, la sorprendente mano tesa di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe, subito dopo l'uscita di quest'ultima dalla casa del Grande Fratello Vip a causa della morte del suocero, Ernesto Parli. Magalli, che con la Volpe aveva brutalmente litigato ai tempi de I Fatti Vostri, ha suggerito di risolvere la vicenda di persona, non in tribunale. E ora, intervistata da TvBlog, Adriana Volpe mette i puntini sulle "i". E picchia durissimo: "Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una pace mediatica - sottolinea -, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha", conclude. Insomma, la pace sembra davvero lontanissima.

"Vieni a Milano, perché...". Clamoroso, la frase di Patrick ad Adriana Volpe: nella casa del Gf Vip hanno letto "Libero"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.