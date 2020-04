Coronavirus, il gesto inaspettato di Rihanna per salvare il padre

Francesco Fredella 11 aprile 2020 a

Il Coronavirus, che sta cambiando il mondo in queste ore, colpisce anche il padre di Rihanna. Lei compra un respiratore. La notizia arriva dalle pagine del The Sun. Il padre della cantante, 66 anni, aveva febbre alta e sintomi riconducibili al Covid-19 e - come scrive il The Sun - si trova nella sua casa alle Barbados. Ma la famosa cantante decide di mettere in sicurezza suo padre acquistando un respiratore. Da indiscrezioni, pare che abbia già donato nelle scorse settimane ben 5 milioni di dollari ad una fondazione che si occupa del Coronavirus. Il gesto d’amore nei confronti di suo padre è bellissimo soprattutto perché tra loro ci sono stati diversi dissidi in passato. Adesso è cambiato tutto.

