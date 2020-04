Vera Gemma si spoglia tutta: in versione sexy per medici, infermieri e operatori sanitari contro il coronavirus

11 aprile 2020 a

a

a

Vera Gemma in versione sexy per i medici e il personale sanitario che lotta contro il coronavirus. L'attrice, protagonista anche di Pechino Express in onda su Rai Due, ha mostrato la sua ''primavera'', come scrive Dagospia, a medici, infermieri e operatori sanitari. In pratica come fece Marilyn Monroe in Corea davanti a 100mila soldati,

La figlia di Giuliano Gemma così si spoglia, per una missione umanitaria per risollevare il morale dei soldati in guerra contro il covid-19 Recentemente l'attrice ha raccontato dell'ultimo uomo di cui si è innamorata: un domatore di tigri e leoni, di 26 anni. Ora frequenta un uomo ma ancora non può parlare d’amore.

