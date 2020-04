Coronavirus, Al Bano in lutto per la morte del testimone di nozze: "Quando Romina rimase incinta mi disse..."

18 aprile 2020 a

Al Bano Carrisi è in lutto per Detto Mariano, venuto a mancare a 82 anni a causa del coronavirus. L’autore e arrangiatore del clan di Adriano Celentano era molto legato all’artista di Cellino San Marco, dato che era stato il suo testimone di nozze con Romina Power. “Si è beccato il virus ed è morto. È un grande dolore, ho pianto per lui”, ha dichiarato Al Bano ai microfoni di Rai Radio2. Carrisi ha poi ricordato un aneddoto di tanti anni fa con Mariano: “Romina mi disse che era incinta, ho detto ‘e adesso che facciamo?’. Lui rispose che avremmo dovuto sposarci, era il mio Virgilio. È sempre rimasto umano e gentile, perderlo è stato un grande dolore. Poi non puoi restare indifferente quanto vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte per il virus”.

