Marco Carta, grave lutto: è morta la nonna, il messaggio che spacca il cuore

21 aprile 2020 a

Marco Carta ha pubblicato un post su Instagram dando l’ultimo saluto a sua nonna, scomparsa ieri, lunedì 20 aprile. L'ex vincitore di Amici, dopo la prematura scomparsa della mamma, è cresciuto insieme alla nonna materna, Elsa. Nel post, l’artista ha voluto condividere il suo dolore con i follower: “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me”.

Un messaggio d'amore commovente, quello postato sul noto social: “Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso". Dopo la sua vittoria ad Amici (2008) e il trionfo a Sanremo (2009), ha affrontato, scrive Gossip e tv, i vari pregiudizi in merito al suo orientamento sessuale ha voluto così salutare definitivamente la nonna: “Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”.

