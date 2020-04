Maurizio Costanzo, un clamoroso ritorno in Rai? Molto più di un'indiscrezione

21 aprile 2020 a

Maurizio Costanzo tornerà in Rai con un nuovo programma, senza lasciare Mediaset. Come è già accaduto in passato. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il giornalista ha parlato del suo futuro in televisione. Nessuna nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, causa coronavirus che non prevede il pubblico in sala parte fondamentale del talk di Costanzo. Ma ha parlato del suo nuovo programma su Rai 2, raccontando - scrive Gossip e tv - di cosa tratterà e quando andrà in onda.

“Farò un programma, titolo di lavoro Album di Famiglia, in cui commenterò i programmi storici. Andrà in onda a maggio, il sabato alle 2 di pomeriggio”. Maurizio Costanzo non abbandonerà Mediaset: “Presto riprenderò L’Intervista. Purtroppo non posso fare il Costanzo Show. Mi dispiace tantissimo ma non è prudente. Senza pubblico non potrei farlo, sarebbe un tradimento”.

