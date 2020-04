Grande Fratello, Aida Nizar arrestata in Spagna: avrebbe minacciato il suo fidanzato con un coltello

Francesco Fredella 22 aprile 2020 a

Aida Nizar arrestata e poi liberata. Una brutta avventura per l’ex concorrente del Grande Fratello dal carattere abbastanza fumantino. Testualmente, i media spagnoli fanno sapere: “E’ stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello a casa sua. Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto – si legge – [...] Aida lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose. Quando le autorità si sono recate a casa della Nizar, lei si è rifiutata di aprire la porta per rilasciare dichiarazioni”.

Dopo essere stata condotta in caserma, però, sembra che sia stata rilasciata. “Al momento non è noto se ci sia una denuncia da parte del suo partner dopo la discussione o se le forze di polizia agiranno d’ufficio dopo il rapporto”, scrivono i giornali spagnoli. L’ex concorrente di un reality spagnolo e italiano, al momento, ha deciso di non parlare. In televisione era assente da tempo, ma tutti la ricordano per i suoi toni molto accessi al Grande Fratello. Lo scorso anno, tra l’altro, venne multata per aver fatto il bagno in una fontana di Roma, in piena notte.

