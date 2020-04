Elisa Isoardi, la conduttrice aspetta Conticini e si ritrova uno sconosciuto in videochat

Francesco Fredella 23 aprile 2020 a

Gaffe social. Lontano dagli studi televisivi. Si spengono i fornelli de La prova del cuoco, ma la Isoardi non rinuncia a stare in prima linea. Sempre in diretta con il suo pubblico sui social. Nel suo format casalingo sta per arrivare Paolo Conticini. Lo attende, ma arriva un imprevisto. Si collega uno sconosciuto. Si chiama Giampaolo ed è calabrese. Inizia la chat. Insomma, l’aperitivo con Elisa ha tutto il sapore di Scherzi a parte (che la conduttrice canta con un po’ di sorriso).

Poi arriva Conticini. Finalmente. Tutto va per il meglio e i due gustano l’aperitivo social. “Dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante Paolo Conticini. Attenzione che magari potrebbe toccare a voi!”, racconta la Isoardi. Che è in attesa di capire cosa accadrà nei prossimi mesi. Un ritorno a La prova del cuoco? Per adesso tutto è appeso ad un filo. Anzi ad un fornello.

